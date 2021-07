André Gonçalves, o Andrezinho, terá novo posto em 2022 - Divulgação

Publicado 18/07/2021 14:00

Rio - No Tuiuti desde o título na Série A, em 2016, André Gonçalves é o novo diretor de carnaval da agremiação de São Cristóvão. Andrezinho, como é carinhosamente chamado pela comunidade, integra a diretoria desde então, tendo feito parte da comissão que levou a agremiação ao vice-campeonato no Grupo Especial, no histórico desfile de 2018.

"O Paraíso do Tuiuti é uma grande família que tenho a honra de fazer parte. Cheguei sendo campeão em 2016 e nunca mais saí. Virou minha paixão fazer o Carnaval acontecer do Tuiuti. Tenho que agradecer ao presidente Renato Thor por essa oportunidade. Vamos planejar muito bem esse próximo desfile para alcançar o sonhado título", celebra André.

Nos últimos dois desfiles, Andrezinho ocupou o cargo de diretor de operações. No Carnaval 2020, o Tuiuti vai desfilar com o enredo 'Ka ríba tí ÿe - Que nossos caminhos se abram', do carnavalesco Paulo Barros. O tema exalta a luta, a sabedoria e a resistência dos negros.