Paolla Oliveira deixou André Marques e Tiago Leifert desconcertados na ’Super Dança dos Famosos’Reprodução

Publicado 19/07/2021 07:48 | Atualizado 19/07/2021 07:53

Rio - André Marques foi jurado da "Super Dança dos Famosos" na noite deste domingo e ficou completamente desconcertado com a apresentação de funk de Paolla Oliveira. A atriz fez bonito no palco com uma calça dourada, com recortes do bumbum. A coreografia de Paolla terminou com um empurrãozinho -- com o bumbum! -- em seu parceiro de dança.

Tiago Leifert e André Marques ficaram atônitos com a desenvoltura de Paolla. Foi um festival de gargalhadas nervosas. André chegou a perder as palavras. "Concentrou aí, Dedé? Deu uma desconcentrada aí, pai?", perguntou Tiago Leifert. "Oi? Tava me preparando aqui pra votar. Foi mal", brincou André Marques. "Teve um momento ali que eu dei uma suada aqui", disse Tiago Leifert, passando a mão na cabeça.

"Deixa eu te falar: está quente aqui. O ar. Sério", respondeu André Marques. "Bom, mas vamos lá, né?", disse Tiago Leifert. "Vamos?", disparou André, sem perceber ainda que teria que dar sua nota. "Ah, sou eu pra falar? Ah, dez! Eles deram um show, dançaram funk pra caramba. Dançaram funk pra cá, bumbum pra lá".

