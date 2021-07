André Marques fala sobre a final do ’No Limite’ - Reprodução

Publicado 19/07/2021 07:24

Rio - André Marques participou do "Super Dança dos Famosos", na noite deste domingo, e falou como será a final do "No Limite", na terça-feira. O apresentador contou que o público vai escolher o campeão.

"Terça-feira ao vivo a final. A gente vai descobrir o vencedor ou vencedora. A galera vai participar, vai votar, vai ser um programa contando toda a história dos participantes até ali e vai ter o desafio final, o embate final. Quem está em casa vai decidir quem vai vencer o programa", disse André Marques.

Atualmente, ainda estão participando do jogo André Martinelli, Elana, Jéssica, Zulu, Paula e Viegas. Desses seis, apenas dois vão concorrer ao prêmio de R$ 500 mil. Com isso, pode-se esperar duas provas eliminatórias durante o episódio final.