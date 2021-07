Luísa Sonza no ’Fantástico’ - Reprodução/Globo

Luísa Sonza no ’Fantástico’Reprodução/Globo

Publicado 19/07/2021 09:28 | Atualizado 19/07/2021 11:08

Rio - Luísa Sonza esteve no "Fantástico" deste domingo para lançar seu segundo álbum de estúdio, "Doce 22". Em entrevista à jornalista Poliana Abritta, ela falou sobre o processo de criação do disco, crescimento profissional e recentes polêmicas envolvendo a vida pessoal.

fotogaleria

Publicidade

“Esse álbum, ele foi muito diferente, porque tudo o que eu fiz nele. Veio tudo muito intenso, porque esse álbum é sobre meus 22 anos, é o 'Doce 22'. E ele traz tudo o que eu estava vivendo com os meus 22 anos. É como se eu tivesse, com 22 anos, no melhor e no pior momento da minha vida, porque todos os meus sonhos estavam se realizando. E pessoalmente eu estava vivendo o caos”, conta Luísa.

“Eu não posso dizer que que eu me recuperei. Eu botei uma coisa na minha cabeça que eu não vou mais mentir, fingir que está tudo bem, porque eu fingi isso por muito tempo. E no 'Doce 22' ,todas as músicas que surgiram foram porque assim: metade do álbum que é o lado B, que é o lado talvez o mais especial para mim, ele surgiu praticamente todas as músicas com eu chorando, escrevendo. E foi muito importante para mim porque eu encontrei muita força na vulnerabilidade. Eu sempre fui criada assim e me vi muito comum a brava, uma mulher forte, uma mulher que não sente nada e que sempre está tudo bem e que passa por cima de tudo. Eu estou no processo de assumir as minhas fraquezas e dessas fraquezas transformar elas em forças, assim”, diz.