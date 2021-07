Após voltar dos Estados Unidos, Larissa Manoela brinca em parque de diversões

Rio - Larissa Manoela, de 20 anos, acabou de voltar da Disney, nos Estados Unidos, mas já encontrou outro parque de diversões neste domingo. A atriz esteve na inauguração do Impulso ParK, em um shopping na Zona Oeste do Rio e se divertiu nos brinquedos do local. A atriz está no elenco da novela "Além da Ilusão", da Globo, que está cotada para substituir "Nos Tempos do Imperador", que ainda nem estreou, no horário das 18h.

A última viagem de Larissa Manoela para a Disney deu o que falar. A atriz, acostumada a levar seus namorados para o parque, levou desta vez uma amiga e teria bancado a viagem e também ingressos para o show de Justin Bieber. A mãe de Larissa não gostou muito da generosidade da filha e parou de segui-la no Instagram.

Larissa acabou, então, virando alvo de rumores sobre um relacionamento amoroso com a tal amiga, Bianca Palheiras. A atriz negou tudo. "Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. (...) Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic sem noção! Isso é mentira. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse!", disse.

