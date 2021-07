Rodolffo - Reprodução

RodolffoReprodução

Publicado 19/07/2021 16:45 | Atualizado 19/07/2021 16:47

Rodolffo provocou a torcida de Juliette nas redes sociais, no fim de semana. No Instagram, o sertanejo colocou o tanquinho para jogo em uma foto usando apenas uma bermuda com desenho de cactos. Vale lembrar que "cactos" é como o fã-clube da vencedora do "Big Brother Brasil 21" é chamado.



Nos comentários, claro, Juliette brincou com o amigo de confinamento. "Como comentar algo sobre os cactos sem o povo tirar onda com a gente?!", escreveu a paraibana.

"Ou, você marcou, agora tem que vir comer o frango caipira no fogão à lenha aqui em Goiás! Arrume tempo aí", respondeu Rodolffo.

