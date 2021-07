Luísa Mell - fotos: reprodução

Publicado 19/07/2021 15:45

Luisa Mell usou as redes sociais para compartilhar detalhes de uma viagem que está fazendo com o filho. Os dois estão em um hotel vegano e, segundo a ativista, ela está aproveitando o tempo para repor as energias após traumas recentes.

"Aqui a internet acaba às 22h. É para relaxar e me recuperar de tantos traumas que vivi nos últimos tempos... Eu estou muito, muito magra. Estou pesando 47 quilos. Eu acabei de me pesar e tomei um susto", relatou nos Stories.

"Sei que tem gente que engorda quando está triste, mas tem gente que emagrece, que é meu caso... É muito ruim, difícil. Agora, eu estou decidida e empenhada em me amar e me recuperar", acrescentou.