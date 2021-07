Do lado de fora do Centro de Trauma do Heat, onde os procedimentos ocorrem, uma equipe do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) aguardava a captação - Divulgação / Alex Alves

Do lado de fora do Centro de Trauma do Heat, onde os procedimentos ocorrem, uma equipe do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) aguardava a captaçãoDivulgação / Alex Alves

I Irma Lasmar

Publicado 12/07/2021 10:00 | Atualizado 13/07/2021 13:40

SÃO GONÇALO - Órgãos de um rapaz de 23 anos, com trauma cranioencefálico confirmado após um acidente de moto em São Gonçalo, foram captados pela equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT) do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) neste final de semana e levados para um hospital carioca, para que fossem transplantados em outra pessoa. Em apoio à Central de Transplantes, a Polícia Militar atuou com batedores, que abriram caminho para a ambulância do Programa Estadual de Transplantes (PET), de modo que fígado, rins, pâncreas e tecidos doados chegassem mais rápido à cidade do Rio de Janeiro.

Após a primeira corrida para salvar vidas concluída, uma vez que os órgãos captados têm um tempo limite entre a retirada do doador e o transplante, a equipe iniciou a captação de ossos. Do lado de fora do Centro de Trauma do Heat, onde os procedimentos ocorrem, uma equipe do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) aguardava a captação. Médicos e enfermeiros envolvidos na captação garantem que o processo de doação de órgãos é uma corrida contra o tempo e a favor da vida.



O trabalho, liderado pelo médico Sandro Montezano, tem início quando a unidade cumpre todos os protocolos necessários na tentativa de dar sobrevida ao paciente com morte cerebral. A partir desse momento, a comissão entrou em ação no processo de acolhimento e na possibilidade de doação. Após a autorização dos familiares, os médicos, psicólogos e assistentes sociais iniciaram o processo de doação e captação junto ao Governo do Estado.



Administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Alberto Torres é uma unidade de urgência e emergência especializada no socorro a pacientes com múltiplos traumas e está entre as primeiras unidades fluminenses em captação de órgãos. O hospital conta com tecnologia de ponta e é referência estadual no assunto.

Publicidade

Órgãos pertenciam a um rapaz de 23 anos, com trauma cranioencefálico confirmado após um acidente de moto em São Gonçalo, e foram captados pela equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos Divulgação / Alex Alves