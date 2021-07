As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (12) e seguem até o dia 23 de julho - Divulgação

I Irma Lasmar

Publicado 12/07/2021 16:48

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Educação firmou um convênio com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) para ofertar cursos de extensão aos gestores educacionais da rede municipal. As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (12) e seguem até o dia 23 de julho. Ao todo, serão 110 vagas para dois cursos, que serão ministrados pela internet.