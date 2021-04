Lana Rhoades desistiu da carreira de atriz pornô por conta das cenas traumáticas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 10:52 | Atualizado 14/04/2021 14:16

Rio - Lana Rhoades, de 24 anos, ex-atriz pornô, participou do podcast "3 Girls 1 Kitchen" e soltou o verbo sobre os problemas que enfrenta por ter participado da indústria de filmes adultos. Nos oito meses que atuou nos pornôs, Lana disse que ficou com "cicatrizes psicológicas" e falou sobre as humilhações pelas quais passou.

Segundo a atriz, ela sonhava em atuar em filmes adultos desde os 12 anos, mas as cenas traumáticas fizeram com que ela escolhesse abandonar a carreira. "Eu queria escapar da situação que eu tinha em casa [quando era mais jovem]. Eu me trancava no closet e assistia Girls Next Door of Playboy (reality sobre as namoradas de Hugh Hefner, fundador da Playboy) pensando em fazer 18 anos para poder viver aquilo", disse.

"O perigo de glamorizar a indústria do sexo é que jovens garotas como eu só vão ver os lados positivos da coisa, e não os negativos", completou. Antes de participar dos filmes adultos, Lana foi garçonete e stripper. Ela disse que era muito ingênua quando começou a atuar, ao ponto de "não saber que teria que fazer sexo".

"Isso vai fazer parecer que eu era muito ingênua, mas é verdade… quando entrei no avião [com os agentes] para ir à Los Angeles fazer pornô pela primeira vez, eu não tinha ideia de que eu teria que fazer sexo. Não tinha processado a coisa, eu simplesmente não pensei no que eu precisaria fazer para me transformar em uma estrela do pornô", revelou.

Lana contou ainda que afirmou que gostaria de contracenar apenas com mulheres, mas foi coagida a filmar com homens pelos agentes. "Eles [os agentes] glamourizam o negócio de ‘mais por menos’, porque isso rende mais grana para eles. Eles não dão a mínima para as garotas, querem apenas agradar produtores e suas agências. São homens de 40 a 60 anos que estão na indústria há 20 ou até 30 anos. Eles sabem como convencer garotas de 18 anos a fazer as coisas".

Conforme os pedidos foram ficando mais pesados, Lana começou a ter crises de pânico nas filmagens. "Eu tive amigos que desmaiaram durante as cenas por falta de ar. É um conteúdo maluco que pode machucar as pessoas fisicamente para o resto de suas vidas. Por sorte, não aconteceu comigo".

"Não vou dizer que todas as cenas que eu fiz foram horríveis. Mas há algumas que me causaram um dano emocional muito grande. Tem de três a cinco tomadas que foram traumáticas para mim como ir para um set com alguém muito mais velho ou fazer coisas muito extremas. Posso dizer com 100% de certeza que isso me fez largar o pornô".

A ex-atriz também afirmou que ter atuado na indústria do entretenimento adulto se tornou uma "sentença sobre sua cabeça". "Não posso me esconder disso. Onde quer que eu vá, muita gente já vai tem me visto na pornografia, o que me resta é fazer o melhor que dá disso tudo. Sinto que tenho uma sentença sobre minha cabeça aos 24 anos. Eu sempre vou ser uma estrela do pornô, independente de querer isso ou não, não importa. Eu lido com a depressão e pensamentos suicidas todos os meses por conta do meu passado no pornô. Estou apenas sendo sincera, não é uma grande coisa carregar esse título".

Com seu relato, Lana espera ajudar outras mulheres e prevenir meninas para que não entrem nessa carreira. "Eu espero que a minha experiência e meu sofrimento possa ajudar outras pessoas seja ajudando a tomarem decisões melhores do que as que eu tomei, ou influenciando quem já está dentro da coisa toda a deixar o pornô".