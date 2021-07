Tiago - Reprodução

Tiago, sertanejo da dupla com Hugo, deu detalhes da cirurgia de aumento peniano que realizou recentemente. O cantor de 37 anos respondeu perguntas dos fãs sobre o assunto e afirmou que o resultado do procedimento é imediato.

"Você percebe a diferença na hora. É um negócio surreal (risos). De você falar: 'massa!'. É possível realmente, não é conversinha mole, não. As pessoas pensam que é impossível, eu também pensava, mas não é", disse ele, que por conta da cirurgia acabou o namoro entre ele e Tânia Mara, já que a cantora era contra o procedimento.



O cantor deu um conselho para um seguidor que sonha em fazer a mesma cirurgia. "Não ache que isso seja o maior dos seus problemas. Não é. Mas você tem como buscar a solução disso, de uma forma que te satisfaça e te deixe bem".



Recentemente, Tiago falou sobre o preconceito que cerca o assunto quando questionaram sobre o tamanho do órgão antes. "Até provar que focinho de porco não é tomada, é um trem doido demais. A minha ideia em expor isso é dizer que você com você pode fazer. Amanhã tenho certeza que nossos filhos, nossos netos, vão sofrer muito preconceito com isso. É uma tremenda de uma bobagem. Nem sempre você vai fazer algo porque está mal. Às vezes você só quer melhorar. É só uma questão estética. Quis ir um pouco além. E tirar essa mentalidade das pessoas. Acorda!", analisa o cantor.