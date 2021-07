Projota, BBB 21. Reprodução do Instagram - Reprodução do Instagram

Publicado 19/07/2021 18:03

Rio - Aos 35 anos, Projota se juntou ao time de celebridades imunizadas! Nesta segunda-feira (19), o rapper recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, em São Paulo, e compartilhou a notícia com seus seguidores no Instagram.

"Bom dia sonhadores! Começando a semana renovando as energias com a feliz notícia de que tomei minha primeira dose da vacina! Desejo o mesmo a todos vocês, todos nós, pra que o quanto antes acabe esse tempo tão difícil", escreveu o artista na legenda do vídeo em que aparece recebendo o imunizante.

"Minhas orações e minha energia voltadas a vocês que perderam alguém nesse período. Acredite e alerte seus entes queridos pra eles que vão também se vacinar! A primeira já foi, logo mais eu volto pra segunda dose. Glória a Deus", encerrou Projota.

