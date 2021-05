Lucas Penteado diz que perdoou Karol Conká Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 07:46 | Atualizado 06/05/2021 07:52

Rio - Lucas Penteado participou do programa "A Eliminação", exibido no Multishow, ao vivo, na noite desta quarta-feira. Durante o programa, o ator afirmou ter perdoado Karol Conká e também disse que o que teve com Projota no "BBB 21" "não foi problema, foi coisa de jogo".

"Não foi problema, não. Foi coisa do jogo. Conviver com 19 pessoas que você não conhece, que são completamente diferentes, acaba acontecendo algumas adversidades. Ele é um poeta absurdo, um artista fantástico e a música dele vai estar na minha vida pra sempre. Agora que a gente se entendeu, a hora que precisar, quiser falar comigo, estou aí. Se quiser fazer uma música, estou aí."

Em seguida, Lucas contou que também está em paz com Karol Conká, com quem teve uma conturbada relação na casa do reality show. "É lógico. Foi como eu acabei de falar. Acredito que esse BBB tenha trazido pra população que o artista também tem o direito de ser humano. O ser humano também erra, tá ligado? E errar faz parte desse jogo. A parte mais divertida do BBB é ver as pessoas entrarem lá e serem humanas", disse, de mãos dadas com a rapper.

Karol agradeceu o ator pelas palavras. "Obrigada. Adorei, Lucas", disse.