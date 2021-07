Solange Almeida - Globo/João Cotta

Publicado 19/07/2021 17:35 | Atualizado 19/07/2021 17:37

Solange Almeida abriu a caixinha de perguntas no Instagram e recebeu um pedido inusitado. Uma seguidora perguntou se a cantora emprestaria seu vestido de noiva para que ela pudesse se casar.



A artista prontamente aceitou. "Você me empresta seu vestido de casamento pra eu me casa com ele?", questionou. "Na hora (te empresto). Vou te chamar no direct, tá? Se der em você e for a mesma numeração, é seu. Você vai ser muito feliz, eu tenho certeza, o tanto quanto eu tô sendo", respondeu Solange.

Solange está no primeiro ano de casamento com Monilton Moura. O casal decidiu se casar no ano passado em uma cerimônia íntima com os familiares.

