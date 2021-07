Ex-BBB Victor Hugo - Reprodução

Publicado 19/07/2021 18:05 | Atualizado 19/07/2021 18:06

Victor Hugo, ex-participante do "Big Brother Brasil 20", resolveu investir em um novo negócio: o de jingles para candidatos políticos. Em vídeo publicado no Instagram, o psicólogo fez um exemplo com a campeã do BBB 21, Juliette Freire.

"Pessoal, estou com uma nova ideia de trabalho: aliar meu talento meu musical com a necessidade de jingles para as eleições 2022. Segue um exemplo de um possível jingle para Juliette no senado. Marque algum candidato da sua cidade que com certeza contratará meus serviços. Eu faço o teu jingle!", disse Victor na publicação.



O vídeo viralizou nas redes, se tornando meme. Mas os seguidores de Victor Hugo querem ajudar o ex-BBB, já que ele havia exposto que está sem emprego por causa da participação no reality e também pela pandemia da Covid-19. A também ex-BBB Gizelly Bicalho comentou no vídeo. "Vamos marcar os possíveis candidatos pessoal, ajudar o VH", disse a advogada.



