Após todas as polêmicas que esteve envolvido no último ano, príncipe Harry anunciou que irá lançar sua autobiografia. O marido de Meghan Markle revelou que está escrevendo um livro de memórias, que deve ser lançado no final de 2022. A informação foi dada pela editora Penguin Random House, nesta segunda-feira.



"Não estou escrevendo isso como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei. Usei muitos chapéus ao longo dos anos, literal e figurativamente, e minha esperança é que, ao contar minha história - os altos e baixos, os erros, as lições aprendidas - eu possa ajudar a mostrar que não importa de onde viemos, temos mais em comum do que pensamos", disse Harry em um comunicado.

"Estou profundamente grato pela oportunidade de compartilhar o que aprendi ao longo da minha vida até agora e animado para que as pessoas leiam um relato em primeira mão de minha vida que seja preciso e totalmente verdadeiro", explicou.



A renda do livro será doada para instituições de caridade.