Publicado 19/07/2021 18:43 | Atualizado 19/07/2021 18:46

Rio - Ex-A Fazenda, Andressa Urach já está de olho em mais um reality show. Neste domingo (18), a modelo usou o Twitter para falar sobre seu desejo de entrar na próxima edição do "Big Brother Brasil", da TV Globo. A vice-Miss Bumbum brincou dizendo que precisa participar do programa para recuperar a fortuna que doou à Igreja Universal.

"Queria tanto entrar para o 'BBB', bem que o pessoal do Twitter poderia me ajudar a pedir para o Boninho

para me dar a chance de entrar no 'BBB' e poder ganhar o prêmio. Os 2 milhões de reais que doei pra igreja Universal agora está fazendo falta", escreveu Urach, que chegou a acionar a Justiça para recuperar o valor doado à denominação liderada por Edir Macedo.

"A Igreja Universal me levou 2 milhões de reais, por causa deles apaguei meu antigo [perfil no] Twitter, se aproveitaram da minha fragilidade, por causa do meu [transtorno de] borderline. Sempre me entrego a tudo com intensidade! Queria entrar no 'BBB' para ganhar o prêmio e recuperar o que a Universal me levou", encerrou a ex-participante de "A Fazenda 6".

Queria tanto entrar para o @bbb , bem que o pessoal do TT poderia me ajudar a pedir para o @boninho para me dar a chance de entrar no BBB e poder ganhar o prêmio.

Os 2 milhões de reais que doei pra igreja Universal, agora está fazendo falta. — Andressa Urach Oficial (@AndressaFUrach) July 18, 2021