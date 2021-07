Gabi Martins rebola muito para acordar namorado, o cantor Tierry - Reprodução

Publicado 20/07/2021 08:46 | Atualizado 20/07/2021 09:03

Rio - Gabi Martins acordou fazendo graça nesta terça-feira. A ex-BBB divertiu os seguidores ao mostrar como acorda o namorado, o cantor Tierry, todas as manhãs. No vídeo, que foi publicado no Instagram Stories, ela aparece rebolando muito em cima do amado.

Ainda de pijama, a cantora chega a sentar em Tierry e fazer referência ao principal sucesso do artista, a música "Rita". ""Como acordar o Rito", brincou ela.