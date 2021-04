Rodolffo, Gabi Martins e Tierry Reprodução

Publicado 17/04/2021 20:52

Rio - Mal saiu do 'BBB', Rodolffo já está aproveitando para reencontrar os amigos. Ao lado do casal Gabi Martins e Tierry, o sertanejo participou de um vídeo viral, que reproduz a coreografia de 'Cabecinha no ombro', música de Elias Monkbel. O vídeo, que já é um sucesso na internet, foi postado no Instagram de Gabi.

"Aoooooo trem bão !! Segura os bastiões", escreveu a cantora. Rodolffo não ficou de fora e também deu sua opinião sobre a brincadeira. "Jesuuuuusssss! QUE MARMOTAAAAA", escreveu o ex-BBB.

Confira a dança e os comentários sobre o vídeo dos sertanejos: