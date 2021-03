Por O Dia

Tierry e Gabi Martins estão tão apaixonados que não escondem detalhes da relação nem as coisas mais picantes. Os dois participaram de uma brincadeira de perguntas e respostas sobre as intimidades do casal no canal de Gkay, no Youtube e abriram o jogo. "Quem é o mais fogoso?", quis saber um internauta. A resposta ficou empatada. Em seguida, os cantores confirmaram que 'acordam transando'. "Procede. A gente vai, termina e depois: 'bom dia"", admitiu a cantora, que ainda assumiu que o cantor já estreou os seus 'peitões novos' depois de uma cirurgia para aumentar as próteses de silicone.