Por O Dia

Publicado 22/05/2021 09:07 | Atualizado 22/05/2021 09:11

Rio - Rodolffo, da dupla com Israel, se desculpou nas redes sociais com Rafaella Santos, nesta sexta-feira (21), após dizer que a irmã de Neymar Jr. estaria ficando com um amigo seu. A influenciadora rapidamente negou os rumores de qualquer relacionamento

"Falei que a Rafa tinha pego um amigo meu. Ela não está namorando, não. Só pegou. Está solteira. Relaxa, não arruma namorado pros outros sem os outros falarem que estão namorando, não. Né, Rafa? Fala pro povo ai, Rafa", disse o ex-BBB em seus Stories, explicando a situação. Rafaella logo respondeu: "Eu vou te matar! Vou arrumar umas namoradas pra você!", brincou.

A história começou quando Rodolffo participou de um vídeo no canal da youtuber Gkay. Em determinado momento, a influenciadora pede a opinião do sertanejo sobre algumas mulheres. Quando Rafaella é citada, o cantor diz que a acha bonita, mas que ela estaria comprometida. "Ela está ficando com um amigo, não posso contar quem é. Eu conto em off. Eu fiquei sabendo nesta semana, inclusive", afirmou ele.