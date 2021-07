Gabi Martins e Tierry - Reprodução de internet

Publicado 12/07/2021 14:24 | Atualizado 12/07/2021 14:32

O cantor Tierry se irritou com fãs do ex-casal Guilherme Napolitano e Gabi Martins na tarde desta segunda-feira (12) e usou as redes sociais para comentar o desconforto que sentiu.

Tierry, que completou seis meses de namoro com Gabi Martins no último fim de semana , desabafou sobre a postura "doentia" de alguns fãs do extinto casal formado no BBB 20. "As pessoas querem cercear o livre arbítrio das pessoas! E isso tá ficando doentio! Quase um ano depois as pessoas querem controlar a vida da Gabi com esse papo de encontro de almas! Encontro de almas é meu ovo, respeitem as escolhas.", disse Tierry.



O "encontro de almas" citado pelo cantor faz referência à forma que os fãs de Guilherme Napolitano e Gabi Martins tratavam o relacionamento dos ex-BBBs. Após a agressão do DJ Ivis à sua ex-esposa, alguns perfis atacaram Gabi Martins nas redes sociais sugerindo que ela poderia ser agredida pelo cantor baiano.



Tierry e Gabi Martins estão juntos desde o início de 2021. Já Gui Napolitano assumiu um relacionamento com Catherine Bascoy, ex-participante do "De Férias com o Ex Brasil".



Esses fã clubes estão passando do limite! Deixa a pessoa escolher com quem fica caralho. Chega dessa bobagem! — Tiehit - O pai das crianças (@tierry) July 12, 2021

Olha isso! Tudo isso por que esse criatura não aceita que o ship dela não deu certo! Vai servir de exemplo na justiça. pic.twitter.com/c4eG5WfC2q — Tiehit - O pai das crianças (@tierry) July 12, 2021

As pessoas querem cercear o livre arbítrio das pessoas! E isso tá ficando doentio! Quase um ano depois as pessoas querem controlar a vida da Gabi com esse papo de encontro de almas! Encontro de almas é meu ovo respeitem as escolhas. — Tiehit - O pai das crianças (@tierry) July 12, 2021