Publicado 12/07/2021 12:05 | Atualizado 12/07/2021 12:13

Rio - Após receber críticas por tentar aproveitar a repercussão do "caso DJ Ivis" para promover sua música, Zé Felipe recorreu às redes sociais na madrugada de segunda-feira (12) para se defender. Segundo o filho de Leonardo, a postagem foi culpa de sua equipe de marketing e as agressões que Ivis desferiu contra a esposa lhe deixaram "indignado".

"Vi umas pessoas me xingando, porque postaram um banner da [música] Galega, mas quem faz essas postagens é a minha equipe de marketing", explicou o cantor. "Um monte de gente me perguntando sobre ele, porque fizemos a música Galega juntos. Minha relação com ele foi totalmente profissional, não sou amigo dele. Nos falamos só para fazer a música", completou ele, que também deu unfollow no produtor musical.

Ao falar sobre as agressões que a mulher de DJ Ivis expôs no domingo (11), Zé Felipe repudiou a postura violenta do rapaz: "Estou indignado com isso que aconteceu e desejo tudo de melhor na vida da Pamella, que Deus possa abençoá-la e que ela supere isso logo. É isso".

O filho de Leonardo ainda tranquilizou os fãs que estavam ansiosos para o lançamento de Galega. Segundo ele, haverá tentativa de salvar a faixa, seja tirando a produção de Ivis ou regravando do zero. "Vamos ver se vamos fazer uma versão nova de Galega ou vamos lançar outra música. Aviso vocês".