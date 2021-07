DJ Ivis - Reprodução

Publicado 12/07/2021 10:26 | Atualizado 12/07/2021 10:28

São Paulo - Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis, está sendo acusado de agredir a esposa, Pamella Holanda. A jovem de 27 anos já denunciou o marido e postou nas redes sociais alguns vídeos que mostram as agressões sofridas, inclusive na frente da filha deles. O colunista Leo Dias teve acesso a áudios nos quais Pamella relata as violências sofridas e conta que a primeira vez que o DJ bateu nela foi quando ainda estava grávida.



"A primeira vez que ele me bateu foi quando eu estava grávida. Ele é extremamente explosivo e agressivo. É um cara que não tem paciência com nada e explode com tudo. Ele não é nada do mostra e aparenta nos Stories dele todo alegre. Ele é assim com todo mundo, e todos sabem", diz na mensagem de voz.

Pamella também conta que o DJ costumava deixá-la sem dinheiro e sem comida e lembrou da vez que ele quebrou o celular dela. Segundo o áudio, Ivis sempre conversava com outras mulheres e um dia Pamella mostrou um print de uma história de traição que rolava no WhatsApp, foi quando ele quebrou o smartphone e disse que "iria fazer uma besteira".

"Tentou me estrangular no banheiro e na cama. E o tempo todo dizendo que iria fazer uma besteira, que iria me matar. Me deu uma cotovelada no olho, me encheu de socos nas costas. Fiquei cheia de hematomas tudo no exame de perícia. Ele quebrou meu telefone, me espancou, a mãe e a babá ouviram. A mãe dele chegou a dizer que não tinha nada em meu olho e que eu ficasse calada, porque eu tinha tudo", conta.