Liziane Gutierrez - Reprodução/Twitter

Liziane GutierrezReprodução/Twitter

O Dia

Publicado 12/07/2021 12:11 | Atualizado 12/07/2021 12:38

Rio - Vídeos divulgadas na web neste fim de semana mostram uma força-tarefa do estado de São Paulo para coibir festa clandestina durante a pandemia. Em um momento do registro, a influenciadora Liziane Gutierrez aparece gritando contra os polícias e dizendo para eles se dirigirem "para a favela" após ser flagrada no evento nos Jardins, bairro nobre da capital paulista, com aglomeração. Mesma festa contou com a participação da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

fotogaleria

A gravação mostra que Liziane começou xingando os policiais e o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP). "Vocês são uns merdas, sabe por quê? Alexandre Frota assediou todo mundo nessa porr*", disse ela, que também disse para os policiais irem para uma favela. "Vai tomar conta de quem torra. Vai pra favela, caralho. Vai pegar na favela, e vocês assumem", completou.



O deputado federal Alexandre Frota compartilhou o vídeo em seu Twitter e declarou que a influenciadora "ficou descontrolada, sem máscara às 2h da madrugada, aglomerando, bebendo e resolveu xingar a Força Tarefa". Confira o vídeo:

Na madrugada da Festa Clandestina que teve como atração Matheus e Kauan ,custava 1.600 reais para entrar ,no Jardins bairro nobre ,essa mulher ficou descontrolada ,sem máscara às 2 da madrugada ,aglomerando bebendo ,resolveu xingar a Força Tarefa e eu @Policia_Civil #useMascara pic.twitter.com/fnvfhkO6Sx — Alexandre Frota 77 (@77_frota) July 11, 2021

Influencer se pronuncia nas redes



Após a repercussão negativa das imagens da festa que tinha ingressos entre R$ 1000 e R$ 1600, Liziane, que tem mais de 500 mil seguidores, se posicionou nas redes e admitiu o erro. Ela ainda disse que esclarecerá seu ponto de vista em uma live já que os vídeos estão fora de contexto.

"Pessoal, em breve vou falar sobre o assunto. Agora não é momento. Vou esperar as coisas se acalmarem um pouco para não gerar mais polêmica. porém, senhor Alexandre Frota, antes de apontar erros alheios, olhe para os seus", declarou ela, que ainda marcou uma live na rede social.

"Eu sou sincera, sempre fui e sempre vou ser; tô mal com essa situação por ter errado e por ter vídeos fora do contexto. Hoje 19:00 vou fazer uma live e a gente conversa, deixem eu me explicar, depois vcs me criticam", declarou ela.

Participação de Matheus e Kauan

Após o registro do evento viralizar nas redes sociais, Matheus e Kauan decidiram se manifestar oficialmente. De acordo com os cantores, o acordo no contrato era para uma presença VIP em uma "confraternização entre familiares e amigos" para comemorar o aniversário de Lucyana Villar. No entanto, o evento foi realizado para 500 pessoas, com comercialização de ingressos, e recebeu mais de 100 denúncias.

"O departamento jurídico que assessora os artistas adotará as medidas cabíveis relativo ao descumprimento do contrato", diz parte do comunicado.