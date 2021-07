Gloria Groove - Rodolfo Magalhães

Publicado 12/07/2021 14:04

Rio - O termo ' Gloria Groove ' entrou em alta no Twitter por causa de uma teoria de perfis bolsonaristas. Segundo o perfil 'Kraken, o retorno', a cantora pop seria responsável pelo perfil 'Jair Me Arrependi', que faz oposição ao governo de Jair Bolsonaro e auxilia senadores na CPI da Covid

No domingo (11), o perfil de Jair Me Arrependi publicou uma declaração de que a teoria era mentira e que há um mês, perfis bolsonaristas atacam a conta dele e de Gloria Groove, sendo que o dono do perfil é outro e é um segredo.

"Um mês desse rato enchendo o saco. Queria saber quem ele achava que eu era. E juro que ele não tá trollando. Ele acredita mesmo. Sim, ele acha que eu sou a Gloria Groove. Esses mesmos ratos são os que inventaram a mentira da Rachadinha do Randolfe Rodrigues na última semana", disse.



Nesta segunda-feira (12), Gloria Groove declarou que não consegue nem cuidar da própria rede social, que dirá de uma conta contrária ao Bolsonaro. "Passo muito mal que eu não consigo cuidar direito nem da minha própria rede social e estou sendo acusada de administrar outras. Alguém de dentro do fandom avisa pelo amor de Deus", disse.

GLÓRIA A AUDÁCIA DELES ACHANDO QUE EU GANHO DINHEIRO COM MINHA VOZ E TENHO UMA CARREIRA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Jairme's Vaccine Race LADEIRA ABAIXO (@jairmearrependi) July 12, 2021

