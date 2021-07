Pyong no Ilha Record - Reprodução

Pyong no Ilha RecordReprodução

Publicado 20/07/2021 09:42

Rio - Pyong Lee é o assunto desta terça-feira. Após a Record divulgar o trailer de 'A Ilha', novo reality da emissora, a esposa do hipnólogo, Sammy Lee, confirmou a traição por parte do marido e anunciou o fim do casamento nas redes sociais.

Em meio a toda essa polêmica, Pyong decidiu apagar todas as menções ao reality do seu feed no Instagram. Mas mesmo assim o tiro saiu pela culatra. Nas redes sociais, os seguidores debocharam da tentativa do hipnólogo de disfarçar a crise. "Agora a culpa eh da Record hahahaha", escreveu um seguidor. "Não adianta chorar amigo, já fez e já era kkk", zoou outra internauta.