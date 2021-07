Maraisa faz uso de soro contra a ansiedade - Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2021 09:25

São Paulo - A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, revelou aos seus seguidores, na tarde desta segunda-feira, que faz uso de um "soro contra a ansiedade".



Dentro do seu carro, a cantora contou aos seus fãs que estava voltando do médico. "Fui tomar o sorinho da ansiedade. Esse sorinho é top, gente. Daqui a pouco estou calminha. Esse soro muda a vida, viu? Essa semana vai ser pesada, já tomei porque a pessoa quase não é ansiosa. Daqui a pouquinho estou zen, nada me tira do sério, tudo é paz", disse Maiara.

Maraisa se apresenta em uma live ao lado da irmã e da cantora Marília Mendonça no próximo dia 24 de julho. Será o lançamento da turnê "Patroas", que rodará o Brasil após a pandemia.