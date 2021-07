Felipe Castanhari, Sammy Lee e Pyong Lee - Reprodução/Montagem

Rio - O babado do momento é o fim do casamento de Sammy e Pyong Lee. A influenciadora anunciou o término após a exibição de um trailer do reality show "Ilha Record", no qual o hipnólogo aparece na cama com Antonela Avellaneda. Essa suposta traição está dando o que falar e o youtuber Felipe Castanhari aproveitou para alfinetar o ex-BBB.

"Será que existe algum reality onde o objetivo é cuidar do próprio filho enquanto traí a sua esposa? Eu conheço um participante bacana para indicar", escreveu Castanhari. O youtuber não se dá nada bem Pyong e já deu a entender que teve um desentendimento com o pai de Jake no passado, mas não revelou detalhes do que aconteceu.

Castanhari ainda ironizou as ameaças de Pyong processar quem o acusasse de traição. "Não citei nomes, logo não vai conseguir me processar como fez com uns brothers por aí", escreveu o youtuber.

A primeira vez que surgiram os boatos de que Pyong teria traído Sammy durante o "Ilha Record" foi antes mesmo do trailer. O hipnólogo negou esses rumores e a influenciadora publicou Stories dizendo que sabia de tudo o que aconteceu nas gravações e que o então marido havia sido tentado pelo satanás, mas resistiu. Na ocasião, Felipe Castanhari também não perdeu a chance de publicaar uma indireta. "Fazer merda e colocar a culpa no satanás, quem nunca?", ironizou.

