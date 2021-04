Maraisa Reprodução

Publicado 19/04/2021 17:01

Maraisa, que faz dupla com Maiara, está de namorado novo. A novidade veio a público através da própria cantora, em live realizada neste fim de semana. O novo eleito da artista é o deputado estadual Ulyssses Moraes (PSL), do Mato Grosso.



Maraisa, de 33 anos, mandou um 'alô' ao vivo aos familiares do parlamentar de 31 anos. "Quero mandar um abraço para minha sogra e meu sogro queridos, Lilian e Naime, que estão lá em Cuiabá", disse a cantora sobre sua nova 'segunda família'.