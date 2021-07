Juliette conta sobre primeira vez que fez sexo: ’19 anos’ - Reprodução Internet

Publicado 21/07/2021 09:02 | Atualizado 21/07/2021 09:07

Rio - Juliette respondeu perguntas de seus seguidores do Instagram e acabou falando um pouco sobre sua vida sexual. A vencedora do "BBB 21" contou que deu o primeiro beijo aos 14 anos e perdeu a virgindade com 19 anos.

Ao ser questionada sobre o primeiro beijo, Juliette confundiu a pergunta com a primeira relação sexual. "'Deu'... eu fiquei com medo porque achei que era outra coisa. O primeiro beijo acho que foi com 14 e o primeiro 'deu' foi com 19", disse a advogada.

Juliette também foi questionada sobre os rumores de romance pós-BBB. "Na verdade, eu queria um paquera para manter. No caso, eu estou precisando. Todo esse bafafá que o povo está fazendo não está chegando até mim. Às vezes, eu mando um 'oi, sumido', mas está difícil prosseguir aí na história", brincou.

Após o programa, Juliette já realizou vários sonhos. "Cantei com vários artistas, mas também vou comprar a casa para minha família. Vou dar plano de saúde para minha família, estudo para os meus sobrinhos", pontuou.

Ainda hospedada com sua equipe na casa de Anitta, Juliette disse que a cantora não se incomoda de ter tanta gente por lá. "Ela gosta desse cabaré. Ela acha bom".