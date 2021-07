Craque da Seleção curte férias com influenciadora que é ex de Neymar e Felipe Prior

São Paulo - Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, está aproveitando as férias ao lado de sua nova namorada, a influenciadora Karoline Lima. A curiosidade, no entanto, é em relação à loura, que é considerada "ex de Neymar" e, há menos de dois meses, estava envolvida com o craque do PSG. Além disso, a cearense já namorou com Felipe Prior, ex-BBB, a quem ainda chama de "contatinho".

O defensor do clube espanhol é o atual nome de Karoline Lima. No dia 12 de junho, quando é comemorado o dia dos namorados, o atleta presenteou a influenciadora com flores, reforçando o início de um novo romance.

