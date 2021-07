Caetano Veloso - AgNews

Publicado 20/07/2021 19:13 | Atualizado 20/07/2021 19:17

Após ser vacinado contra o coronavírus, Caetano Veloso recebeu o imunizante contra a gripe, nesta terça-feira, no Rio.

O cantor foi a um posto do SUS na Gávea, Zona Sul, e posou para fotos no momento da vacina.

No final de maio, Caetano recebeu segunda dose da vacina contra o coronavírus. O cantor e compositor havia tomado a primeira dose do imunizante no dia 4 de março. Nas redes sociais, o artista publicou um vídeo do momento.

"Tomei a segunda dose! Vacinar-se sempre é o certo. Fique em casa se puder e se cuide! #EuMeCuido #CaetanoVeloso #VacinaParaTodos #VacinaSim #VacinaJá #VivaoSus", escreveu Caetano na legenda da publicação.