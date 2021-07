Cenas de Atenção, clipe de Pedro Sampaio e Luísa Sonza - Rodolfo Magalhães

Publicado 20/07/2021 18:46 | Atualizado 20/07/2021 18:49

O DJ e produtor Pedro Sampaio anunciou, na noite desta terça-feira, 20, que está produzindo o primeiro álbum de sua carreira. “Tudo o que eu passei nos últimos anos me fez amadurecer como artista e pessoa. Aprendi muito e hoje sei que estou preparado para essa nova fase!”, ele confessou, na legenda de um post em seu Instagram que trazia diversas fotos, inclusive registros de infância e dos bastidores da produção do disco. Sampaio completou dizendo que vai dar o seu melhor e convidou os fãs a embarcarem nessa jornada com ele. O álbum ainda não tem data de lançamento anunciada.

Apesar deste ser o seu primeiro disco de estúdio, Pedro Sampaio não é novato na indústria musical. Em maio deste ano, por exemplo, ele recebeu placas de certificação de venda de todos os seus singles até então. "Sentadão", de 2019, recebeu Diamante Triplo, classificação concedida a faixas que atingiram mais de 900 mil cópias vendidas. "Vai Menina" e "Fica à Vontade" receberam, respectivamente, placas de Diamante e Platina Triplo. Outros hits certificados são "Aquecimento do Pedro Sampaio", "Pode Dançar", "Larissa" e a atual música de trabalho, "Fala Mal de Mim". Seu último lançamento foi "Atenção", faixa em parceria com Luísa Sonza.