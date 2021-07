Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votos - Reprodução

Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votosReprodução

Publicado 20/07/2021 18:12

Rio - Viih Tube usou suas redes sociais para ter uma conversa sincera com seus seguidores, nesta segunda-feira (19). A influenciadora abriu o coração ao falar sobre dias "esquisitos" que teve recentemente e aconselhou os fãs a cuidarem de sua saúde mental.

fotogaleria

Publicidade

"Ontem e hoje foram dias esquisitos para mim, estranhos. Foram dias que eu fiquei mais reflexiva, fiquei um pouco mais ansiosa, me cobrei muito. Eu quero fazer mil coisas em um dia. Meu conselho é: não se cobrem tanto, mas também não se acomodem ao ponto de não querer fazer nada, de ficar sempre na mesmice. É bom você sempre ter algo que você queira realizar. Ontem e hoje foram dias tristes de tanto que eu acabei me cobrando por muita coisa", contou a ex-BBB.

Em seguida, Viih perguntou aos seguidores sobre suas metas para esta semana e uma internauta respondeu: "Cuidar de mim mentalmente". A youtuber aproveitou a resposta para reforçar a importância de manter os cuidados com a saúde mental em dia.

Publicidade

"Muito importante. A nossa mente move tudo. Nosso 'mood 'do dia, nossa energia do dia, nossos pensamentos, nossa motivação, é muito importante. Ontem e hoje foram dias que eu fiquei meio ansiosa, me senti um pouco estranha. Tem dias assim, e vai ter sempre dias assim. O importante é o que você faz com eles. O que você pensa, como você vai reagir, o que você faz para melhorar. Realmente temos que cuidar da nossa cabeça, da nossa mente, da nossa saúde mental", destacou Viih Tube.