Publicado 20/07/2021 16:05

Rio - Gisele Bündchen completou 41 anos nesta terça-feira (20)! Para celebrar a data especial, o marido da modelo, Tom Brady, publicou uma declaração para a amada em suas redes sociais. O jogador de futebol americano resgatou uma foto da esposa com a filha do casal, Vivian, e emocionou a web com a mensagem que escreveu.

"Feliz aniversário! Este tem sido um ano incrível. É difícil imaginar amá-la mais hoje do que a um ano, mas eu amo! Você ama nossa família como ninguém mais pode. Por isso, todos nós celebramos você neste dia! Eu te amo tanto, amor da minha vida!", declarou o atleta norte-americano.

Nos comentários da publicação, fãs brasileiros do casal também registraram as felicitações para Gisele. “Feliz aniversário para a nossa rainha”, disse uma internauta. “Parabéns, Gi. Nós te amamos”, escreveu outra. “Feliz dia! Que Deus continue abençoando você”, desejou uma terceira.

