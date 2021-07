Anitta e Jojo Todynho no clipe de 'Vai Malandra' - Reprodução

Anitta e Jojo Todynho no clipe de 'Vai Malandra'Reprodução

Publicado 20/07/2021 15:50 | Atualizado 20/07/2021 15:52

No Dia do Amigo, comemorado nesta terça-feira, Anitta deixou de seguir alguns famosos tidos como seus amigos nas redes sociais. Os fãs da cantora repararam que a funkeira deu unfollow, no Instagram, em Jojo Todynho, Gui Araújo e Lary Bottino. Foi a limpa!

Jojo e Gui ainda não falaram sobre o assunto, mas Lary gravou alguns Stories desabafando, sem falar o nome da cantora. "Os seres humanos não são iguais. Cada um sabe o que é melhor para si. Eu sofri muito até entender que os ciclos acabam. E tudo bem...", disse ela.



"Faz parte da nossa vida as amizades se desfazerem, relacionamentos terminarem e tá tudo bem. Normalizem o fim. Se conformem. Eu, por muito tempo, criei expectativas nas pessoas. Quando a gente conhece um amigo, namorado, conhece as piores versões dessas pessoas, a gente tem que amar muito para aceitar e nem todo mundo quer aceitar", ponderou a influencer. "A única coisa que me entristece é que eu, Laryssa, aceito muita coisa e nem todo mundo quer. As pessoas não são como nós. Uma amizade em que a pessoa errou eu tolerei e quando eu errei a pessoa não tolerou", explicou.

"Que a gente possa entender e respeitar que o outro não é como a gente e que a gente não pode esperar nada de ninguém e entender que a vida é aqui. Todos nós temos defeitos, cada um sabe o que é melhor e onde o calo aperta. Espero que as pessoas que passaram pela minha vida não tenham memória seletiva e que se lembrem sempre das coisas boas. Mas ninguém nunca fala bem de um ex ou de um ex-amigo. Dói, mas passa, e a gente entende", finalizou.