Publicado 20/07/2021 13:55

Rio - Uma das maiores artistas brasileiras neste momento, Anitta vive uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. Após dez anos de carreira, a cantora de 28 anos aproveita o sucesso conquistado para desacelerar e curtir mais os resultados de seu trabalho.

"Fui minha própria empresária por muitos anos e cuidava de tudo, queria estar sempre no topo, dar a alma. Dois anos atrás eu decidi descentralizar e não tomar conta de tantas coisas. Fico com a parte criativa. Não tenho tanta ideia de como as coisas vêm. O que sei é de criação, dos vídeos", explicou a "Garota do Rio", em entrevista ao podcast "Spout".

"Tento me estressar menos. Fiquei cansada por muitos anos. Agora tento curtir mais a vida. Foi muito estressante. Eu dava 100% de mim o tempo todo, cuidava de tudo: dos contratos, das ideias. Meu Deus! De todas as coisas! Foi cansativo. Foi bom porque sou perfeccionista e tinha o controle das coisas", refletiu a artista.

Após vários anos seguindo uma rotina exaustiva, Anitta passou a desfrutar mais de tudo que conquistou até aqui. "Pensei: 'Ok. Estou pronta para isso'. Preciso escolher o que quero fazer. Era o tempo todo ao telefone, não tinha tempo para sair... Era só negócios, negócios, negócios, o dia inteiro. Meu Deus. Estava sempre frustrada, preocupada (...) A vida com amigos, família e a afetiva estão melhores", afirmou a cantora, que assumiu o namoro com o empresário Michael Chetrit recentemente

Com quase 55 milhões de seguidores no Instagram, Anitta também encontrou o equilíbrio entre a opinião pública e seus próprios limites. "Não tenho mais medo de falhar. Faço o que é bom para mim e, se preciso tentar algo novo, tento e tudo bem. Sem muita pressão. Não fico com medo de errar, não penso no que as pessoas vão comentar. Só tento. Se dá errado, tudo bem. Se dá errado, ok (...) Sei que sou talentosa, não fico pensando se tenho a melhor voz, se sou a melhor bailarina. Eu tenho um pouco de tudo e sou dedicada, responsável, comprometida", garantiu.