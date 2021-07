Claudia Rogrigues - Reprodução

Publicado 20/07/2021 13:44 | Atualizado 20/07/2021 13:56

Rio - A atriz Claudia Rodrigues, de 51 anos, comemorou a alta hospitalar em postagem na manhã desta terça-feira. Ela, que estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, retornou para casa para seguir a reabilitação contra as sequelas da esclerose múltipla.

"Vou voltar para a minha casa e para a minha reabilitação, pois estou me esforçando muito para recuperar as sequelas da esclerose múltipla. Sabe gente, agora eu não faço mais tratamento, eu faço treinamento", disse a atriz, que tem rotina intensa de atividades físicas.

No final do vídeo, Claudia ainda pediu para que as pessoas sigam os protocolos de combate à covid-19. "Olha, eu quero pedir para vocês que usem máscara e álcool em gel. Se cuidem, por favor", pediu ela, que recebeu a segunda dose da vacina contra a doença nesta segunda-feira.