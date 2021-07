Andréa Sorvetão e Conrado - Reprodução

Andréa Sorvetão e ConradoReprodução

Publicado 20/07/2021 14:41

Rio - O casal Conrado e Andréa Sorvetão voltou a causar polêmica nas redes sociais após realizar uma live, no Instagram, em que o marido da ex-paquita insiste em dizer que os dois são vítimas de "heterofobia". Vale lembrar que o conceito é inválido, pois pessoas heterossexuais não sofrem preconceito.

fotogaleria

Publicidade

"Você sabia quantas mulheres morrem por abuso sexual, violência... Quantas mulheres, crianças morrem por abuso sexual e violência? Quantos cristãos morrem por pregar a palavra. Morre gente pra caramba, não é só gay, não. Heterofobia eu tô vendo que existe, sim", gritou Conrado enquanto Sorvetão ria ao seu lado.

Publicidade

"Gente, estou vindo aqui trazendo essa postagem que fomos marcados hoje por um vídeo que já deu o que tinha que dar. Já me retratei sobre esse momento, coisa que nem deveria ter feito, pois a nossa intenção foi chamar atenção de empresas e não causar desconforto a ninguém. Sobre as revistas, fazem parte do nosso histórico… anos 80/90 e início de 2000… Tudo muito comum pra época. Que saudade! Vivíamos muito melhor com todas as diferenças… e podem acreditar, elas sempre existiram! Vivemos momentos difíceis onde tudo se torna problema, quem EXIGE o AMOR, RESPEITO, DIGNIDADE, etc…. deveria também praticar. Vocês não acham ?!! Somos sim, héteros, uma família cristã e tradicional. Não vejo nenhum problema nisso… ou estamos diante de uma heterofobia ?!!! Ah não… esquece… isso não existe! Sigamos…."