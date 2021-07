Andréa Sorvetão e Conrado - Reprodução

Andréa Sorvetão e ConradoReprodução

Publicado 16/07/2021 17:36 | Atualizado 17/07/2021 09:28

Conrado falou sobre a repercussão do vídeo ao lado da esposa, Andréa Sorvetão, publicado perto do Dia dos Namorados. Na ocasião, o casal pediu para ser contratado por empresas pois são "héteros, cristãos e tradicionais" . Ao falar sobre o assunto, Conrado revelou que está sendo vítima de "heterofobia". Vale lembrar que héteros não sofrem preconceito, logo, o conceito não é válido.

"Gente, estou vindo aqui trazendo essa postagem que fomos marcados hoje por um vídeo que já deu o que tinha que dar. Já me retratei sobre esse momento, coisa que nem deveria ter feito, pois a nossa intenção foi chamar atenção de empresas e não causar desconforto a ninguém. Sobre as revistas, fazem parte do nosso histórico… anos 80/90 e início de 2000… Tudo muito comum pra época. Que saudade! Vivíamos muito melhor com todas as diferenças… e podem acreditar, elas sempre existiram! Vivemos momentos difíceis onde tudo se torna problema, quem EXIGE o AMOR, RESPEITO, DIGNIDADE, etc…. deveria também praticar. Vocês não acham ?!! Somos sim, héteros, uma família cristã e tradicional. Não vejo nenhum problema nisso… ou estamos diante de uma heterofobia ?!!! Ah não… esquece… isso não existe! Sigamos….".









No vídeo que viralizou na web, o casal afirma que merece a ajuda financeira por ser "um casal hétero, cristão e tradicional". "Nós somos artistas desde sempre e somos casados há 26 anos. E estamos juntos há 32 anos. Somos um casal hétero, cristão e tradicional. Olha só! Feliz dia dos namorados. Será que nós teríamos alguma empresa interessada em patrocinar essa família?", questionam Sorvetão e Conrado.