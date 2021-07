Tatá Werneck - Reprodução/Instagram

Tatá WerneckReprodução/Instagram

Publicado 20/07/2021 16:28 | Atualizado 20/07/2021 16:32

Tatá Werneck abriu a caixinha de perguntas, nesta terça-feira, para falar sobre o Dia do Amigo. Nas respostas, a humorista disse que já rompeu amizades por causa da pandemia.

"Deixou de ser amiga de alguém por causa do comportamento da pessoa durante a pandemia?", quis saber um seguidor.

"Sim, muita gente, porque esse comportamento diz muito sobre a pessoa, o quanto a pessoa é empática pela dor do outro, o quanto ela é egoísta", respondeu Tatá.

Também pelo Instagram, nesta terça-feira, Tatá prometeu que fará uma homenagem a Paulo Gustavo durante o "Prêmio Multishow" deste ano . "Gente, bom dia, acabou de ser divulgado o Prêmio Multishow [deste ano] com a Iza, com a Xuxa, com a Juliette, maravilhosas. Obviamente, a primeira coisa que eu perguntei é se haveria uma homenagem pro Paulo e, obviamente, tem que ter. [O Prêmio] foi a última vez que eu vi o Paulo pessoalmente e vai ser incrível", disse Tatá nos Stories.

A humorista também compartilhou com os seguidores que tem sonhado bastante com o amigo. "Tenho sonhado com Paulo praticamente todas as noites. Pra mim, uma noite estranha é uma noite que eu não sonhei com ele. Acho que ele fala comigo sempre, e eu sempre rezo pra ele vir falar comigo de noite [também]. Cara, ele faz falta, né, gente? Muita falta, caralh*".