Publicado 20/07/2021 17:36 | Atualizado 20/07/2021 17:41

Andressa Urach desabafou nas redes sociais, nesta terça-feira. Pelo Stories, do Instagram, a modelo relembrou a época que fazia parte da igreja.



"Eu fui ao fundo do poço por causa da fogueira santa. Tudo bem o dízimo, maravilhoso para a obra de Deus crescer, mas a fogueira santa? Você tirar os pés do chão (...) quase me levou para o inferno. Eu dei tudo para Deus. (...)", começou.

"Eu fui orientada para ir para a política e eu disse que não estava preparada porque não queria me perder, não me achava madura o suficiente espiritualmente falando".

A modelo também falou de como as pessoas a tratavam na época. "E mais uma vez eu estaria desobedecendo e colheria os frutos da desobediência. O que aconteceu? Fui expulsa de grupos, bastante humilhada. Fui tratada como um demônio (...) sem ter dado motivos. Eu não tinha cometido pecado algum, vivia em obediência, em sacrifício. Tinha doado todo o meu salário na fogueira santa. Fiquei devendo no cartão de crédito porque não tinha dinheiro para pagar minhas contas. Doei todos os meus carros, todo o meu patrimônio. Só sobrou minha casa, que por pouco eu não doei", revelou.



"Eu estava nas aulas de missionária, até que uma pessoa me disse que eu era mais útil fora da igreja do que dentro. Eu sou um objeto? Porque sou mais útil na política do que falando de Jesus? O homem pode definir o meu chamado?", questionou.