Por O Dia

Publicado 27/04/2021 08:21

Rio - Camilla de Lucas chamou Juliette para conversar na madrugada desta terça-feira e reclamou do bate-papo com Tiago Leifert durante o Jogo da Discórdia, na noite de segunda. Segundo Camilla, o apresentador não entendeu seu posicionamento na briga entre Sarah e Rodolffo e a interpretou mal.

"Eu estou triste porque o Tiago não entendeu o que eu quis falar sobre o negócio da Sarah. Eu fui pra explicar e eu acho que ele achou que eu estava falando outra coisa", disse Camilla, aos prantos. A influenciadora digital disse que teve uma conversa com Fiuk na academia sobre a briga de Sarah e Rodolffo. Esta conversa foi citada no Jogo da Discórdia. Camilla disse estar "sem graça" e "chateada" por não saber se Tiago Leifert a entendeu.

"Ele achou que eu estava falando outra coisa e falou 'está gravado' do jogo da discórdia passado, mas o que eu falei ali foi a mesma coisa do jogo da discórdia passado. Na hora que eu fui falar ali no ao vivo, igual eu falei na academia, da dinâmica na votação. Ele não entendeu e falou 'está gravado' como se eu tivesse falado uma coisa diferente do que eu falei", lamentou. Ela ainda chorou por bastante tempo e tentou explicar sua posição para Juliette, que riu e disse que ela estava chateada.

"Não dá para explicar. Eu não estou conseguindo explicar. Isso é muito ruim e ele falou 'está gravado'. Eu estou muito triste", disse Camilla. "Você falou muita coisa boa", tentou consolar Juliette.