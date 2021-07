Mc Mari e Mc Hollywood - Divulgação

Publicado 20/07/2021 17:47



Mc Mari vem com tudo para mais um lançamento. A cantora e o Mc Hollywood divulgaram a faixa "Dentro do Palio", em todas as plataformas digitais. Junto com a faixa, um super videoclipe foi disponibilizado pelo canal Portuga Records, no Youtube. O novo feat da baiana é a primeira aposta da artista no piseiro, ritmo nordestino que tem feito sucesso em todo o país.



“Essa é uma música que veio no piseiro, o ritmo também do meu Nordeste, mas diferente do que eu estou acostumada a cantar. Em breve vou lançar muito mais piseiros, porque como eu sempre digo, não sou presa a um ritmo só. O clipe é muito colorido e engraçado. Levamos mais pro lado cômico”, revela.

Sobre a parceria com Hollywood, Mari revela que o feat já era um desejo antigo dos dois. “Há muito tempo já queríamos gravar uma música juntos. O Hollywood é muito meu amigo e decidimos gravar Dentro do Palio. Que é uma história de um homem e uma mulher que querem se encontrar, mas os pais não deixam. Na música também mostra que a mulher quem tem o carro, o palio, e que é ela quem vai buscar o homem, quebrando todo esse tabu da sociedade de que o homem tem que buscar a mulher, que o homem tem que tomar a iniciativa. Nós, mulheres empoderadas temos, assim como os homens, todo o direito de tomar iniciativa, de buscar e de querer amar”, diz a cantora.



No produção, que conta ainda com as participações dos DJ’s RD e Wil DF, Mari e Hollywood interpretam dois vizinhos de porta que, sem dinheiro para ir ao motel, resolvem namorar no carro (palio).