Victor Fasano - Reprodução

Victor FasanoReprodução

Publicado 20/07/2021 21:25 | Atualizado 20/07/2021 21:27

O ator Victor Fasano chocou a web, na noite desta terça-feira (20), ao publicar um vídeo em seu perfil oficial no Instagram exibindo sua forma física.



fotogaleria

Publicidade

Victor Fasano, de 62 anos, colocou o tanquinho para jogo e deu detalhes da sua rotina. "Não tem segredo! Treino dieta treino dieta. Diria ainda que depende mais de dietas que se varia cada dois meses", disse Fasano.



No vídeo, Fasano contou aos fãs que tem taxas de gordura baixas: 10,9% de gordura subcutânea, 1,5% de gordura visceral e total de gordura no corpo de 12,4%. O ator ainda revelou que sua idade biológica é de 53 anos, nove a menos do que tem.



Publicidade

O ator recebeu elogios da atriz Vera Fischer e de vários seguidores. "Você está incrível, queridão", disse um internauta. "Saúde, beleza e inspiração", pontuou outro.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Fasano Oficial (@victorscenes)