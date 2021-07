Bianca Andrade, Cris e Fred - Reprodução

Publicado 20/07/2021 21:36 | Atualizado 20/07/2021 21:37

Bianca Andrade já está de volta à casa após dar à luz a Cris na última sexta-feira. Nesta terça, a empresária compartilhou algumas fotos da sua volta e mostrou detalhes do quarto do bebê na maternidade.



Com tudo temático na cor roxa, o quartinho de Cris no hospital teve placa na porta, tênis personalizados dos papais e ainda lembrancinhas para as visitas.



"A alegria de voltar com o nosso pacotinho pra casa!", escreveu a influenciadora. Na legenda das fotos, Bianca também agradeceu à maternidade e à assessoria que cuidou da decoração. "Por essa decoração linda e principalmente pela plaquinha da porta que a gente ficou apaixonado!", escreveu.

"Aiii, já estamos com saudade!", finalizou Bianca.

