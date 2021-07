Livia Maria e Babu Santana, - Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2021 08:31 | Atualizado 21/07/2021 09:09

Rio - Desde que Babu Santana assumiu publicamente o namoro com Livia Maria, o casal aparece em momentos apaixonados no Instagram. Nesta terça-feira, o casal respondeu perguntas dos fãs, mas uma mensagem tirou o casal do sério. Por ser mias nova que o ator, um seguidor disse que ela só quer o dinheiro do ex-BBB.

Após ser chamada de interesseira, Livia Maria rebateu. "Amor, muitos beijos para você e muito amor no seu coraçãozinho. O processo vem [risos]. Mentira, não tenho nem advogado [risos]", disse ao ler a mensagem.