Demi Lovato - Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2021 08:21 | Atualizado 21/07/2021 08:27

Rio - Demi Lovato surpreendeu os seguidores, nesta terça-feira, ao posar de lingerie em seu Instagram. Acompanhado dos registros, ela contou que gravou a sua primeira cena de sexo da carreira e compartilhou a experiência com os fãs.

"Tive que filmar uma cena de sexo hoje. Minha primeira! Fiquei um pouco ansiosa, mas o elenco e a equipe foram tão profissionais e fáceis de trabalhar, que isso me acalmou imediatamente. Então, pensei em como estou orgulhosa por ser capaz de me sentir confortável o suficiente em minha pele para fazer isso. Eu raramente mostro meus braços... agora estou nessa!! (Ok, quase não mostra nada, MAS AINDA ASSIM). Eu nem sempre me sinto bem na minha pele, então quando eu me sinto E me sinto sexy o suficiente para postar, eu faço exatamente isso! É importante comemorar as pequenas vitórias. Eba para esta explosão aleatória de confiança corporal e yay para o sexo hilariante e estranho", disse ela na legenda da foto.