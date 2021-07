Saulo Fernandes - Reprodução

Publicado 21/07/2021 09:54 | Atualizado 21/07/2021 10:17

Rio – Desde que começou a pandemia, Saulo Fernandes se mantém mais afastado das redes sociais. Vivendo com a família na Califórnia, nos Estados Unidos, o cantor e compositor baiano explica que preferiu dedicar mais tempo para viver com a família, principalmente após a chegada das gêmeas, Estela e Beatriz, em dezembro de 2020.

“No começo (da pandemia), eu dei uma pirada, mas depois vi que era uma oportunidade de colar mais em casa. A minha vida sempre foi muito trabalho para casa, vivia muito sem meus filhos. Essa foi a oportunidade de viver as alegrias pequenas, as alegrias de bolso. Com a chegada das meninas, isso fortaleceu mais. Meu aprendizado ficou maior”, conta ele.

“Hoje, o lugar de aprender é em casa. Eu lembro que escrevi uma frase que dizia: ‘Quando me faltar direção, eu seguirei meus filhos’. É exatamente isso que estou fazendo”, acrescenta Saulo, que é casado com Vanessa Gomes e ainda é pai de Pedro, Saulinho e João Lucas.

O último lançamento do cantor e compositor foi a música “Essa É Pra Viver”, junto a Davi Moraes, Cesinha e Luciano Calazans. Os quatro formam a banda Som do Sim. Em entrevista ao DIA, ele falou sobre o encontro com os amigos.

“O Som do Sim representa uma loucura. A gente estava precisando muito. A gente se uniu e, de alguma maneira, se fortaleceu e acreditou na música. Para mim, é um aprendizado imenso. Os caras são muito gigantes, especiais e incríveis como músicos e pessoas também. É um encontro para aprender e ser feliz”, disse ele.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa